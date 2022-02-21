ГИБДД Екатеринбурга проводит рейд по выявлению нелегальных такси
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
С начала 2022 года в столице Урала было зарегистрировано 87 аварий по вине водителей, в которых 2 человека погибли и 123 получили серьезные травмы. В связи с этим с 24 февраля сотрудники ГИБДД проводят рейд по выявлению нелегальных такси.
«Основной задачей рейда являются пресечение нелегальных перевозок такси, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере таксомоторных перевозок официальными перевозчиками и миграции», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Только за один день полицейские привлекли к административной ответственности 15 таксистов. Также три автомобиля были помещены на специализированную стоянку: два за технические неисправности, один за управление водителем без прав.
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«Основной задачей рейда являются пресечение нелегальных перевозок такси, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере таксомоторных перевозок официальными перевозчиками и миграции», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Только за один день полицейские привлекли к административной ответственности 15 таксистов. Также три автомобиля были помещены на специализированную стоянку: два за технические неисправности, один за управление водителем без прав.
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