В столице Урала пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 45-летний Юрий Александрович Молочков. Его местонахождение неизвестно с 14 февраля. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 183 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.На момент пропажи он был одет в черную дубленку, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки и серую шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Молочкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.