В столице Урала пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 45-летний Юрий Александрович Молочков. Его местонахождение неизвестно с 14 февраля. Как сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 183 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.
На момент пропажи он был одет в черную дубленку, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки и серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Молочкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 183 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.
На момент пропажи он был одет в черную дубленку, темно-синие джинсы, темно-коричневые ботинки и серую шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Молочкова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
23 февраля 2022
23 февраля 2022
В Свердловской области ищут 44-летнего мужчину
20 февраля 2022
20 февраля 2022