На пешеходном переходе в Екатеринбурге автомобиль сбил подростка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Golf сбил на пешеходном переходе подростка. ДТП произошло вчера вечером на улице Чемпионов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Volkswagen Golf ехал по Золотистому бульвару со стороны улицы Счастливая в сторону Чемпионов и сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. Его доставили в ДГКБ №9 с переломом стопы.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Мама пострадавшего рассказала автоинспекторам, что сын шел из школы домой по маршруту, которым пользуется постоянно. На «зебре» он сначала посмотрел по сторонам и только потом начал переходить дорогу. На второй полосе подросток не заметил движущийся автомобиль, который его сбил. Мальчик переходил дорогу с капюшоном на голове.
За рулем Volkswagen Golf находился 32-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью около 20 км/ч, а на встречной полосе машины стояли в пробке. На пешеходном переходе он не заметил мальчика, переходившего проезжую часть. В последний момент водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать уже не удалось.
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Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Volkswagen Golf ехал по Золотистому бульвару со стороны улицы Счастливая в сторону Чемпионов и сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. Его доставили в ДГКБ №9 с переломом стопы.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Мама пострадавшего рассказала автоинспекторам, что сын шел из школы домой по маршруту, которым пользуется постоянно. На «зебре» он сначала посмотрел по сторонам и только потом начал переходить дорогу. На второй полосе подросток не заметил движущийся автомобиль, который его сбил. Мальчик переходил дорогу с капюшоном на голове.
За рулем Volkswagen Golf находился 32-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он пояснил, что ехал со скоростью около 20 км/ч, а на встречной полосе машины стояли в пробке. На пешеходном переходе он не заметил мальчика, переходившего проезжую часть. В последний момент водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать уже не удалось.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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