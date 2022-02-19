В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга всю ночь искали пропавшего школьника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга со вчерашнего вечера искали пропавшего ученика 5в класса школы №25. Сообщение о пропаже ребенка распространялось по родительским и местным чатам.Согласно сообщению, ученик школы №25 Максим С. ушел из дома 24 февраля в 18:00 и долгое время не возвращался. Мальчика искали полиция и родители.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенка нашли совсем недавно, его везут в отделение полиции. Мальчик жив. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него совершено не было.