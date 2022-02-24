При пожаре в пятиэтажке в Верхней Салде пострадал человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром при пожаре в пятиэтажке на улице Сабурова в Верхней Салде пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило в 06:49.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в квартире на пятом этаже загорелось домашнее имущество. Пожарные спасли 16 человек, в том числе семь детей. Из них по автолестнице спустили двух взрослых и трех ребят.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Открытое горение ликвидировали в 07:52. Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в квартире на пятом этаже загорелось домашнее имущество. Пожарные спасли 16 человек, в том числе семь детей. Из них по автолестнице спустили двух взрослых и трех ребят.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
– Есть пострадавший. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 21 человек личного состава, – сообщили в МЧС.
Открытое горение ликвидировали в 07:52. Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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