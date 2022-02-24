На автовокзале в Невьянске застрял рейсовый автобус
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Невьянске на автовокзале застрял автобус рейса 602В «Верхняя Салда – Екатеринбург». Об этом сообщил читатель «Вечерних ведомостей».
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сейчас пассажиры и водитель ждут спасателей МЧС и сотрудников ГИБДД.
– Стоим более 40 минут, пытались толкать три пассажира, снова сел. Убедил охрану помочь. Стало шесть мужчин. Вытолкнули, снова сели, – рассказал очевидец.
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сейчас пассажиры и водитель ждут спасателей МЧС и сотрудников ГИБДД.
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