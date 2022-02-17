В спортивном комплексе «Уктус» в Екатеринбурге женщина на квадроцикле сбила ребенка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на территории спортивного комплекса «Уктус» женщина на квадроцикле сбила семилетнюю девочку, которая каталась с горки. ДТП произошло днем 23 февраля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, женщина-водитель квадроцикла CF400AU-L ехала по территории спортивного комплекса «Уктус» со стороны дома №27 по улице Зимняя в сторону горы и сбил девочку, которая скатывалась с необорудованной ландшафтной горки. В результате ДТП семилетняя девочка получила травмы.Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем квадроцикла находилась 39-летняя женщина, не имеющая водительских прав. Она рассказала, что взяла квадроцикл в аренду. Когда женщина проезжала мимо горки, под колеса квадроцикла скатилась девочка. Женщина предприняла меры к экстренному торможению, но наезда избежать не удалось.В отношении водителя составили административные материалы за управление квадроциклом без водительских прав, отсутствие страхового полиса, управление квадроциклом без государственных регистрационных знаков и за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего пассажира.В отношении ИП, осуществляющего прокат квадроцикла и передавшего право управления транспортным средством женщине без водительских прав составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.Информацию о ДТП направят в прокуратуру Екатеринбурга для проведения проверки и принятия мер воздействия в отношении администрации спортивного комплекса «Уктус» и индивидуального предпринимателя, осуществляющего прокат техники.