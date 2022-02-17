В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге вечером 23 февраля в девятиэтажке на улице Фрунзе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:14.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на втором этаже многоэтажки.
Пожарные эвакуировали из горящего дома по лестничным маршам 15 человек.
Открытое горение ликвидировали в 19:36. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20:44.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на втором этаже многоэтажки.
Пожарные эвакуировали из горящего дома по лестничным маршам 15 человек.
Открытое горение ликвидировали в 19:36. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20:44.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Камышлове сгорело здание скорой помощи
17 февраля 2022
17 февраля 2022
В Ревде в разгар учебного дня произошел пожар в школе №28
17 февраля 2022
17 февраля 2022
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
21 февраля 2022
21 февраля 2022