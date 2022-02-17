В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек

09.24 Четверг, 24 февраля 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге вечером 23 февраля в девятиэтажке на улице Фрунзе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:14.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на втором этаже многоэтажки.

Пожарные эвакуировали из горящего дома по лестничным маршам 15 человек.

Открытое горение ликвидировали в 19:36. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20:44.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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16:40 «Мотив» закрывает свой первый офис в Екатеринбурге
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