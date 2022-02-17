В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 23 февраля в девятиэтажке на улице Фрунзе произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:14.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади восьми квадратных метров огонь повредил домашнее имущество на балконе квартиры на втором этаже многоэтажки.Пожарные эвакуировали из горящего дома по лестничным маршам 15 человек.Открытое горение ликвидировали в 19:36. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20:44.