В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 36-летняя Елена Николаевна Пестерова. Она ушла из дома около 12:00 22 февраля и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, русые волосы до плеч.Предполагается, что в момент пропажи женщина была одета в темно-красное пальто и черную шапку с рожицей панды.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Елены Пестеровой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.