В Берёзовском под колёсами грузовой машины погибла пожилая пешеходка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 21-го февраля в городе Берёзовский Свердловской области погибла пожилая женщина. Она шла по улице Академика Королёва, когда на неё наехал сдававший назад грузовой автомобиль марки «Скания».Смертельное ДТП произошло около 2-х часов дня. Поскольку 69-летняя прохожая не нарушала правил дорожного движения и в момент наезда находилась на тротуаре, то виновником произошедшего наверняка признают водителя грузовика. Как сообщает паблик в Вконтакте «Берёзовский. Новости золотого города», стаж водителя – 9 лет, и за это время он дважды был пойман на нарушении ПДД, за что привлекался к административной ответственности.Вчерашняя трагедия подпадает под случаи совершения неумышленного убийства. Судебно они проходят по статье 264-й Уголовного кодекса. В данной статье предусматриваются наказания, самое минимальное из которых – лишение водительских прав на 3 года, принудительные работы и лишение свободы на 60 дней.