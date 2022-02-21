В столкновении двух иномарок в Полевском пострадали три человека



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском на перекрестке Володарского – Крылова столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых – дети. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, сегодня около 07:30 женщина-водитель Opel Antara при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге.В результате столкновения пострадали водитель Opel Astra и два пассажира – 15-летняя девочка и трехлетний мальчик. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. После осмотра врачи отпустили их домой.За рулем Opel Antara находилась местная жительница 1987 года рождения со стажем вождения 15 лет. Она думала, что успеет проехать перекресток и повернуть налево, но не рассчитала скорость.