В столкновении двух иномарок в Полевском пострадали три человека
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Полевском на перекрестке Володарского – Крылова столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых – дети. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, сегодня около 07:30 женщина-водитель Opel Antara при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате столкновения пострадали водитель Opel Astra и два пассажира – 15-летняя девочка и трехлетний мальчик. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. После осмотра врачи отпустили их домой.
За рулем Opel Antara находилась местная жительница 1987 года рождения со стажем вождения 15 лет. Она думала, что успеет проехать перекресток и повернуть налево, но не рассчитала скорость.
По предварительной информации, сегодня около 07:30 женщина-водитель Opel Antara при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу Opel Astra, который ехал по главной дороге.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате столкновения пострадали водитель Opel Astra и два пассажира – 15-летняя девочка и трехлетний мальчик. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. После осмотра врачи отпустили их домой.
За рулем Opel Antara находилась местная жительница 1987 года рождения со стажем вождения 15 лет. Она думала, что успеет проехать перекресток и повернуть налево, но не рассчитала скорость.
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