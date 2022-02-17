Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелись два автомобиля. Первый пожар произошел на проспекте Космонавтов, второй – на улице Военная.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что в 02:03 поступило сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов. На площади двух квадратных метров огонь повредил кузов Lada Priora. На место выезжали семь пожарных. Возгорание потушили за три минуты.Еще один пожар произошел в 03:17. На улице Военная полностью сгорел автомобиль Nissan Qashqai. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Пожар был потушен в течение пяти минут.