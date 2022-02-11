На Юго-Западе Екатеринбурга залило улицы из-за коммунальной аварии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днем на перекрестке улиц Шаумяна – Ясной произошла коммунальная авария. По словам местных жителей, потоки воды добрались оттуда до улицы Фурманова.Как предположил один из очевидцев в паблике «Инцидент Екатеринбург», причиной аварии могла работа гидромолота.«Проезжал там в 11 часов. На перекрестке улиц Шаумяна – Громова работал трактор с отбойным молотком. Потом в 13 часов из того места, в котором он делал яму, во всю хлестала вода», – рассказал местный житель.СМИ сообщают, что на месте уже работают коммунальные бригады.