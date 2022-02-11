Волонтеры просят помочь найти родственников мужчины, который находится в больнице Екатеринбурга
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти родственников 49-летнего Александра Владимировича Банникова. Он находится в одной из больниц города еще с 24 апреля прошлого года.
Приметы мужчины: рост 173 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы, на правом плече татуировка в виде дракона.
Всех, кто знает что-либо о найденном мужчине или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы мужчины: рост 173 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы, на правом плече татуировка в виде дракона.
Всех, кто знает что-либо о найденном мужчине или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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