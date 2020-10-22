В Екатеринбурге кусок штукатурки упал на голову двухлетнему малышу
Происшествия
В Екатеринбурге прогулка молодой мамы с малышом чуть не закончилась трагедией. Как стало известно veved.ru, накануне днем девушка пошла на прогулку со своим двухлетним сыном. При выходе из подъезда дома, расположенного в пер.Шадринском, 17, на ребенка упал кусок штукатурки со стены, причинив малышу телесные повреждения в области головы.
Ребенок был доставлен в больницу, после чего отпущен домой. В настоящее время правоохранительными органами изучается документация, предоставленная управляющей компанией об обслуживании многоквартирного дома. Известно, что дом обслуживает ЕМУП «СУЭРЖ».
Ребенок был доставлен в больницу, после чего отпущен домой. В настоящее время правоохранительными органами изучается документация, предоставленная управляющей компанией об обслуживании многоквартирного дома. Известно, что дом обслуживает ЕМУП «СУЭРЖ».
© Вечерние ведомости
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