В Сысерти грузовик насмерть сбил пешехода, идущего по дороге
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На 144-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» водитель грузовика ночью насмерть сбил пешехода, идущего по проезжей части.
— Предварительно установлено, что водитель грузовой автомашины «Газон NEXT» допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
— 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Верхней Пышмы, двигался в Челябинск для доставки бытовой техники в магазин «Норд». Мужчина имеет водительский стаж 16 лет, в 2020 году 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, неожиданно перед машиной увидел «голосующего» человека в темной одежде, не успев ничего предпринять допустил на него наезд, — добавили в ГИБДД.
Погибшим оказался мужчина 1986 года рождения — житель Челябинска. На его одежде не было световозвращающих элементов. При проверке номеров дежурных частей и оперативных служб установлено, что сообщений о нахождении пешехода на автодороге не поступало.
Инспекторы провели на месте ДТП замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев аварии. В ходе следствия установят окончательную причину происшествия.
— Госавтоинспекция Свердловской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в особенности, к водителям и пассажирам транспортных средств, сообщать по телефонным номерам 112 единой службы спасения, 102 или (343) 269-77-00 (добавочный номер-0) в полицию об обнаружении на автодорогах пешеходов, которые там находятся с явным риском для жизни, — сообщили в ГИБДД. — Экипажи полиции отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место для удаления граждан с проезжей части.
— Предварительно установлено, что водитель грузовой автомашины «Газон NEXT» допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
— 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Верхней Пышмы, двигался в Челябинск для доставки бытовой техники в магазин «Норд». Мужчина имеет водительский стаж 16 лет, в 2020 году 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, неожиданно перед машиной увидел «голосующего» человека в темной одежде, не успев ничего предпринять допустил на него наезд, — добавили в ГИБДД.
Погибшим оказался мужчина 1986 года рождения — житель Челябинска. На его одежде не было световозвращающих элементов. При проверке номеров дежурных частей и оперативных служб установлено, что сообщений о нахождении пешехода на автодороге не поступало.
Инспекторы провели на месте ДТП замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев аварии. В ходе следствия установят окончательную причину происшествия.
— Госавтоинспекция Свердловской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в особенности, к водителям и пассажирам транспортных средств, сообщать по телефонным номерам 112 единой службы спасения, 102 или (343) 269-77-00 (добавочный номер-0) в полицию об обнаружении на автодорогах пешеходов, которые там находятся с явным риском для жизни, — сообщили в ГИБДД. — Экипажи полиции отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место для удаления граждан с проезжей части.
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