В Сысерти грузовик насмерть сбил пешехода, идущего по дороге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 144-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» водитель грузовика ночью насмерть сбил пешехода, идущего по проезжей части.— Предварительно установлено, что водитель грузовой автомашины «Газон NEXT» допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении в темной одежде без световозвращающих элементов, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи.— 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Верхней Пышмы, двигался в Челябинск для доставки бытовой техники в магазин «Норд». Мужчина имеет водительский стаж 16 лет, в 2020 году 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, неожиданно перед машиной увидел «голосующего» человека в темной одежде, не успев ничего предпринять допустил на него наезд, — добавили в ГИБДД.Погибшим оказался мужчина 1986 года рождения — житель Челябинска. На его одежде не было световозвращающих элементов. При проверке номеров дежурных частей и оперативных служб установлено, что сообщений о нахождении пешехода на автодороге не поступало.Инспекторы провели на месте ДТП замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев аварии. В ходе следствия установят окончательную причину происшествия.— Госавтоинспекция Свердловской области обращается ко всем участникам дорожного движения, в особенности, к водителям и пассажирам транспортных средств, сообщать по телефонным номерам 112 единой службы спасения, 102 или (343) 269-77-00 (добавочный номер-0) в полицию об обнаружении на автодорогах пешеходов, которые там находятся с явным риском для жизни, — сообщили в ГИБДД. — Экипажи полиции отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место для удаления граждан с проезжей части.