В Нижнем Тагиле мужчина застрял в вентиляционном канале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили мужчину, который застрял в вентиляционном канале на чердаке дома. Для этого пришлось разобрать часть вентиляционного канала, пострадавшего достали через образовавшийся пролом.— При помощи альпийского снаряжения мужчину спустили на подъездную площадку и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.