В Нижнем Тагиле мужчина застрял в вентиляционном канале
Происшествия
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле спасатели вытащили мужчину, который застрял в вентиляционном канале на чердаке дома. Для этого пришлось разобрать часть вентиляционного канала, пострадавшего достали через образовавшийся пролом.
— При помощи альпийского снаряжения мужчину спустили на подъездную площадку и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
— При помощи альпийского снаряжения мужчину спустили на подъездную площадку и передали сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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