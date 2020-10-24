В Реже местный житель обнаружил около дома гранату

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже местный житель обнаружил на своем земельном участке ручную гранату. О находке он сообщил в полицию, а сотрудники МВД передали информацию в управление Росгвардии по Свердловской области.— В дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступила информация, что в городе Реже местным жителем на участке домовладения был обнаружен предмет, конструктивно схожий с ручной гранатой, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.На место выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты выяснили, что мужчина обнаружил около своего дома учебно-имитационную гранату РГД-5, не представляющую опасности.