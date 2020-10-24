В Реже местный житель обнаружил около дома гранату
Происшествия
В Реже местный житель обнаружил на своем земельном участке ручную гранату. О находке он сообщил в полицию, а сотрудники МВД передали информацию в управление Росгвардии по Свердловской области.
— В дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступила информация, что в городе Реже местным жителем на участке домовладения был обнаружен предмет, конструктивно схожий с ручной гранатой, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На место выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты выяснили, что мужчина обнаружил около своего дома учебно-имитационную гранату РГД-5, не представляющую опасности.
— В дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области поступила информация, что в городе Реже местным жителем на участке домовладения был обнаружен предмет, конструктивно схожий с ручной гранатой, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На место выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты выяснили, что мужчина обнаружил около своего дома учебно-имитационную гранату РГД-5, не представляющую опасности.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Осколочная граната обнаружена у входа в кафе в Нижнем Тагиле
24 октября 2020
24 октября 2020
Журналисты и общественники из Екатеринбурга посетили Дагестан, чтобы почтить память павших в борьбе с терроризмом
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:24 Голикова заявила, что люди с диабетом и высоким артериальным давлением в 10 раз чаще заражаются COVID
09:50 Дмитрий Махонин: «Регион обязан принимать меры, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан»
16:54 НКО Перми приглашают принять участие в конкурсе проектов к празднованию 300-летия столицы Прикамья
17:08
23/10Суд отказался привлекать к ответственности Высокинского за подмену проекта реконструкции парка за Дворцом молодёжи
23:58
22/10«Атомстройкомплекс» уличили в отсутствии разрешения на строительство при возведении ЖК на Уралмаше
20:23
22/10Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29
22/10Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
12:29
22/10Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
20:55
21/10В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
19:13
20/10Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка