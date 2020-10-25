В Екатеринбурге случилось массовое ДТП на Водительском проезде

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Водительском проезде произошло массовое ДТП. На скользкой трассе развернуло несколько машин.Как сообщает «Уральский меридиан», у одной из машин, ВАЗ 2114, сильно разбита передняя часть. Повреждения получили три автомобиля.В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал и не погиб.