В Екатеринбурге случилось массовое ДТП на Водительском проезде
Происшествия
В Екатеринбурге на Водительском проезде произошло массовое ДТП. На скользкой трассе развернуло несколько машин.
Как сообщает «Уральский меридиан», у одной из машин, ВАЗ 2114, сильно разбита передняя часть. Повреждения получили три автомобиля.
В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал и не погиб.
Как сообщает «Уральский меридиан», у одной из машин, ВАЗ 2114, сильно разбита передняя часть. Повреждения получили три автомобиля.
В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что, к счастью, в ДТП никто не пострадал и не погиб.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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