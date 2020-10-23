В Дегтярске частично обрушилось здание

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Дегтярске на улице Калинина, 31ф произошло частичное обрушение здания, приспособленное под овощехранилище.– Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. В результате обрушения поврежден грузовой автомобиль, находящийся рядом с зданием. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.На место происшествия прибыла оперативная группа МЧС. Спасатели уже оградили опасную зону. Вопрос о ликвидации последствий обрушения решит администрация муниципального образования.