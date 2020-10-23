В Дегтярске частично обрушилось здание
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня в Дегтярске на улице Калинина, 31ф произошло частичное обрушение здания, приспособленное под овощехранилище.
– Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. В результате обрушения поврежден грузовой автомобиль, находящийся рядом с зданием. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыла оперативная группа МЧС. Спасатели уже оградили опасную зону. Вопрос о ликвидации последствий обрушения решит администрация муниципального образования.
– Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. В результате обрушения поврежден грузовой автомобиль, находящийся рядом с зданием. Информации о пострадавших не поступало, – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыла оперативная группа МЧС. Спасатели уже оградили опасную зону. Вопрос о ликвидации последствий обрушения решит администрация муниципального образования.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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