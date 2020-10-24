На улице Куйбышева в Екатеринбурге загорелся магазин «Верный»
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелся магазин «Верный», расположенный на первом этаже 10-этажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в 07:56.
В погрузочно-разгрузочной зоне на площади 50 квадратных метров горела продукция. Из помещения самостоятельно эвакуировались четыре работника. К счастью, посетителей в магазине не было.
– Было обнаружено, что горит готовая продукция в разгрузочной зоне магазина. Создалась угроза распространения на торговый зал. Благодаря четких и слаженным действиям личного состава екатеринбургского гарнизона удалось предотвратить угрозу распространения на соседнее помещение, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Сергей Степанов.
Открытое горение ликвидировали в 08:44. В тушении пожара были задействованы 33 спасателя. Пострадавших нет.
В погрузочно-разгрузочной зоне на площади 50 квадратных метров горела продукция. Из помещения самостоятельно эвакуировались четыре работника. К счастью, посетителей в магазине не было.
– Было обнаружено, что горит готовая продукция в разгрузочной зоне магазина. Создалась угроза распространения на торговый зал. Благодаря четких и слаженным действиям личного состава екатеринбургского гарнизона удалось предотвратить угрозу распространения на соседнее помещение, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Сергей Степанов.
Открытое горение ликвидировали в 08:44. В тушении пожара были задействованы 33 спасателя. Пострадавших нет.
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