В Екатеринбурге произошло два ДТП с участием детей-пешеходов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге произошло два ДТП, в результате которых пострадали дети. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства.Днем напротив дома №187/1 по улице 8 Марта водитель «Subaru Forester», двигаясь по улице Крестинского в сторону Объездной, допустил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.В результате аварии 10-летнюю девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.Иномаркой управлял 32-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. Он рассказал, что при движении по Крестинского видел стоящего у проезжей части ребенка. Когда он подъехал ближе, девочка неожиданно начала перебегать дорогу, водитель принял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. После происшествия мужчина остановился и вызвал на место происшествия скорую помощь и инспекторов ГИБДД.– Мать ребенка пояснила, что девочка направлялась домой после прогулки и решила сократить свой путь. Световозвращающие элементы на одежде ребенка отсутствовали, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Еще одна авария произошла напротив дома №18 по улице Латвийская. Водитель «Газели» двигался по Латвийской в направлении Центральной и наехал на ребенка-пешехода с мамой, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП двухлетнего мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы. У матери медики констатировали сотрясение головного мозга и перелом стопы.– Сотрудниками дорожной полиции установлено, что автомашиной «Газель» управлял 45-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 20 лет, который пояснил, что при движении по улице Латвийской в правой полосе, перед ним остановился автомобиль, который совершал поворот направо, чтобы продолжить движение в прямом направлении, он начал объезжать автомобиль и не заметил пешеходов, которые уже вышли на пешеходный переход, – рассказали в ГИБДД.