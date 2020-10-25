На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП пострадали 4 человека

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На 305 км трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Обстоятельства произошедшего выясняет Госавтоинспекция Первоуральска.Авария произошла сегодня в 12:40, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Женщина за рулем «Лада Ларгус» не выбрала безопасное расстояние до встречного автомобиля при обгоне и столкнулась с попутно-движущимся автомобилем «Ман» и встречно-движущимся «Шкода Кодиак».В результате пострадала водитель «Лады» и трое несовершеннолетних пассажира. Детей доставили в больницу, где врачи оказали им помощь и отпустили домой.«35-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2020 году привлекалась 3 раза. Совершая обгон в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен", своими необдуманными действиями женщина не побеспокоилась о безопасности своих трех несовершеннолетних детей и рискуя их жизнью и здоровьем допустила такие грубые нарушения Правил дорожного движения», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства произошедшего.