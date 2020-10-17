В Свердловской области в ДТП пострадали 5 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сегодня на трассе Камышлов-Туринск-Тавда произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.На 143 км дороги водитель автомобиля «Лада Калина» допустил занос машины и столкнулся со встречной «Митсубиси Лансер». В результате пострадали 20-летний водитель и два пассажира «Лады», а также водитель и пассажир «Митсубиси».«20-летний водитель автомобиля «Лада Калина», житель города Ирбит, имеет стаж управления транспортными средствами 2 года и ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что попросил автомобиль у друга, чтобы съездить в Тавду. Во время движения начал совершать обгон, но автомобиль начало заносить, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.