В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мега»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за срабатывания пожарного датчика из торгово-развлекательного центра «Мега» эвакуировали посетителей.После случившегося на выезде из торгового центра образовались сильные заторы. В настоящее время «Мега» работает в штатном режиме.