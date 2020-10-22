В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Мега»
Происшествия
Фото: news.sputnik.ru
В Екатеринбурге из-за срабатывания пожарного датчика из торгово-развлекательного центра «Мега» эвакуировали посетителей.
После случившегося на выезде из торгового центра образовались сильные заторы. В настоящее время «Мега» работает в штатном режиме.
После случившегося на выезде из торгового центра образовались сильные заторы. В настоящее время «Мега» работает в штатном режиме.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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