На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб мужчина
Происшествия
На 22-м километре трассы Пермь-Екатеринбург вчера вечером в результате ДТП скончался 30-летний мужчина.
Как сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобиль МАЗ, за рулем которого был 43-летний мужчина, наехал на стоящий на правой полосе ГАЗ-37170А. В итоге водитель «Газели» получил смертельную травму и погиб.
В отношении водителя МАЗ составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобиль МАЗ, за рулем которого был 43-летний мужчина, наехал на стоящий на правой полосе ГАЗ-37170А. В итоге водитель «Газели» получил смертельную травму и погиб.
В отношении водителя МАЗ составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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