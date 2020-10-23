На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб мужчина

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На 22-м километре трассы Пермь-Екатеринбург вчера вечером в результате ДТП скончался 30-летний мужчина.Как сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобиль МАЗ, за рулем которого был 43-летний мужчина, наехал на стоящий на правой полосе ГАЗ-37170А. В итоге водитель «Газели» получил смертельную травму и погиб.В отношении водителя МАЗ составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.