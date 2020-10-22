Осколочная граната обнаружена у входа в кафе в Нижнем Тагиле

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Ранним утром 23 октября в экстренные службы Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении около кафе «Девичья башня» расположенного на улице Космонавтов предмета, похожего на оборонительную гранату Ф-1. На место обнаружения была направлена группа разминирования ОМОН Росгвардии с минно-розыскной собакой.По прибытии на место сотрудники Росгвардии эвакуировали посетителей и персонал кафе. В результате первичного обследования специалистами установлено, что предмет является ручной осколочной гранатой Ф-1, находящейся в боевом состоянии.«В результате первичного обследования специалистами установлено, что предмет является ручной осколочной гранатой Ф-1 с вкрученным запалом и отстреленной скобой», - говорится в сообщении пресс-службы свердловского управления Росгвардии.Для более детальной идентификации предмета было принято решение перенести дальнейшие действия до наступления светлого времени суток. Район находки был оцеплен сотрудниками полиции, а саму подозрительную находку накрыли изделием «Фонтан» – спецсредством для локализации взрыва.После проведения более детального обследования выяснилось, что граната была учебной.«В ходе последующего осмотра взрывотехники отряда выяснили, что найденный предмет является учебным боеприпасом без соответствующих маркировок. По данному факту сотрудниками полиции проводится мероприятия по установлению виновников возникшей ситуации», – добавили в Росгвардии.