Во дворе дома в центре Екатеринбурга нашли тело мужчины

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Поздним вечером 23 октября в Екатеринбурге жители дома на Радищева, 33 обнаружили лежащее на тротуаре тело, судя по всему, выпавшего из окна многоэтажки мужчины.По словам очевидцев, погибшему от 30 до 40 лет. Коротко стриженный. Одет в серую толстовку и черные сланцы. На теле характерные травмы от падения с высоты.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов накрыли лежащее на тротуаре у подъезда тело и огородили лентой.«Признаков того, что в отношении молодого человека совершено преступление, нет. Не исключен несчастный случай. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга», — прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.