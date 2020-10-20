Во дворе дома в центре Екатеринбурга нашли тело мужчины
Происшествия
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»
Поздним вечером 23 октября в Екатеринбурге жители дома на Радищева, 33 обнаружили лежащее на тротуаре тело, судя по всему, выпавшего из окна многоэтажки мужчины.
По словам очевидцев, погибшему от 30 до 40 лет. Коротко стриженный. Одет в серую толстовку и черные сланцы. На теле характерные травмы от падения с высоты.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов накрыли лежащее на тротуаре у подъезда тело и огородили лентой.
«Признаков того, что в отношении молодого человека совершено преступление, нет. Не исключен несчастный случай. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга», — прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
По словам очевидцев, погибшему от 30 до 40 лет. Коротко стриженный. Одет в серую толстовку и черные сланцы. На теле характерные травмы от падения с высоты.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов накрыли лежащее на тротуаре у подъезда тело и огородили лентой.
«Признаков того, что в отношении молодого человека совершено преступление, нет. Не исключен несчастный случай. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга», — прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
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