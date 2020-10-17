На свердловской трассе в ДТП погиб водитель ВАЗ на летней резине

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Кировград – Верхний Тагил ВАЗ столкнулся с грузовиком. 25-летний водитель отечественной машины погиб.Авария произошла вчера около 16:30 на 8-м километре трассы. Житель Верхнего Тагила возвращался из Новоуральска и, выезжая с проходной города, посадил в автомобиль попутчицу.– При движении водитель автомобиля ВАЗ-2115 не учел дорожные и метеорологические условия (шел снег, гололедица), не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Shacman», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.В результате аварии водитель ВАЗ погиб. Его пассажир – 60-летняя женщина – получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.Выяснилось, что на автомобиле была установлена летняя резина. Стаж вождения погибшего составляет семь лет.