ДТП с участием трамвая спровоцировало пробки в Екатеринбурге

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ДТП с участием трамвая частично заблокировало движение транспорта в сторону микрорайона ЖБИ из центра города. Как сообщили veved.ru очевидцы, столкновения трамвая и автомобиля «Киа Рио» произошло на пересечении улиц Малышева-Студенческая, в начале моста.Транспортные средства коснулись по касательной, в результате удара у легковушки отпал передний бампер. Пострадавших нет.Из-за ДТП, произошедшего в час пик, на прилегающих улицах стали образовываться пробки. Пассажирам трамвая пришлось идти пешком.