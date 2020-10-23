Застройщик квартала «Федерация» в Екатеринбурге сообщил о причине пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Гендиректор ООО «Проспект Групп» – застройщик квартала «Федерация» – Юрия Моисеенко рассказал 66.RU, что пожар на улице Щорса, 53 около ТРЦ «Мегаполис» произошел из-за нарушения подрядчиком техники безопасности. Пожар начался на паркинге, примыкающем к строящейся секции.– При производстве работ по устройству гидроизоляции из-за нарушения техники безопасности и из-за газовой горелки загорелся экструдированный пенопласт, который утепляет деформационный шов между двумя секциями между А, которая уже построена и между Б, которая еще на уровне котлована, – сообщил гендиректор.По словам Моисеенко, выгорела часть утеплителя, его придется переделывать. Кроме того, необходимо чистить и красить фасад.