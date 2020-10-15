В Екатеринбурге легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе

© Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 22 октября напротив дома № 171 по улице Куйбышева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.«По предварительной информации, водитель, автомашины «Датсун», при движении по ул. Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка - пешехода», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, который с ушибом колена доставлен в детское лечебное учреждение.Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной «Датсун» управлял 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 2 года, который пояснил, что двигался со скоростью примерно 30 км/ч. Подъехав к нерегулируемому пешеходному переходу, он не заметил мальчика, который начал переход проезжей части. Со слов мамы пострадавшего, установлено, что ребенок возвращался со школы домой. На рюкзаке у мальчика имелись световозвращающие элементы.Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.