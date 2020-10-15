В Екатеринбурге легковушка сбила ребенка на пешеходном переходе
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге вечером 22 октября напротив дома № 171 по улице Куйбышева произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.
«По предварительной информации, водитель, автомашины «Датсун», при движении по ул. Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка - пешехода», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, который с ушибом колена доставлен в детское лечебное учреждение.
Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной «Датсун» управлял 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 2 года, который пояснил, что двигался со скоростью примерно 30 км/ч. Подъехав к нерегулируемому пешеходному переходу, он не заметил мальчика, который начал переход проезжей части. Со слов мамы пострадавшего, установлено, что ребенок возвращался со школы домой. На рюкзаке у мальчика имелись световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.
«По предварительной информации, водитель, автомашины «Датсун», при движении по ул. Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка - пешехода», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, который с ушибом колена доставлен в детское лечебное учреждение.
Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной «Датсун» управлял 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 2 года, который пояснил, что двигался со скоростью примерно 30 км/ч. Подъехав к нерегулируемому пешеходному переходу, он не заметил мальчика, который начал переход проезжей части. Со слов мамы пострадавшего, установлено, что ребенок возвращался со школы домой. На рюкзаке у мальчика имелись световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.