В Екатеринбурге из-за снега образовались большие пробки и более десятка ДТП

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сильные пробки и более десятка ДТП в Екатеринбурге случились из-за снегопада. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах оцениваются на 8 баллов.При этом городская мэрия выводить снегоуборочную технику на дороги пока что не собирается.Отметим, что завтра в Екатеринбурге ожидается около 0 °C днем и -5…-7 °C ночью без существенных осадков.