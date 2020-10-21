В Екатеринбурге из-за снега образовались большие пробки и более десятка ДТП
Происшествия
Фото: Катерина Якушева
Сильные пробки и более десятка ДТП в Екатеринбурге случились из-за снегопада. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах оцениваются на 8 баллов.
При этом городская мэрия выводить снегоуборочную технику на дороги пока что не собирается.
Отметим, что завтра в Екатеринбурге ожидается около 0 °C днем и -5…-7 °C ночью без существенных осадков.
При этом городская мэрия выводить снегоуборочную технику на дороги пока что не собирается.
Отметим, что завтра в Екатеринбурге ожидается около 0 °C днем и -5…-7 °C ночью без существенных осадков.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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