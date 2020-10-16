Пожар в студенческом общежитии Екатеринбурга потушен

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар в студенческом общежитии на 8 Марта 84б, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Из задымленного здания было эвакуировано 300 человек. В происшествии никто не пострадал.«В условиях сильного задымления огнеборцы обнаружили очаг пожара на 1-ом этаже здания. Горел навесной потолок в коридоре, площадь пожара 15 кв.м. В 17.29 открытое горение в здании общежития ликвидировано, пожарные проводят проливку сгоревших конструкций», - сказали в МЧС.На месте работали 17 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек.