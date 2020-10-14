В Екатеринбурге загорелось общежитие горного университета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Уральского государственного горного университета, расположенном на улице 8 Марта, 84.Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании на втором этаже общежития поступило в 16:40. По предварительной информации, эвакуированы около 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.Согласно предварительным данным, загорелся подвесной потолок. К месту пожара направлены все пожарно-спасательные подразделения города. На месте создали штаб пожаротушения.