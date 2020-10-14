В Екатеринбурге загорелось общежитие горного университета
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Уральского государственного горного университета, расположенном на улице 8 Марта, 84.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании на втором этаже общежития поступило в 16:40. По предварительной информации, эвакуированы около 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно предварительным данным, загорелся подвесной потолок. К месту пожара направлены все пожарно-спасательные подразделения города. На месте создали штаб пожаротушения.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании на втором этаже общежития поступило в 16:40. По предварительной информации, эвакуированы около 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно предварительным данным, загорелся подвесной потолок. К месту пожара направлены все пожарно-спасательные подразделения города. На месте создали штаб пожаротушения.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Ачитском ГО произошел пожар на заправке, есть пострадавший
14 октября 2020
14 октября 2020
Из горящего дома в Нижнем Тагиле эвакуировали 9 человек
17 октября 2020
17 октября 2020
УрФУ исполнилось 100 лет
19 октября 2020
19 октября 2020
О чем молчат уральские медики
Медицинские сотрудники Свердловской области рассказали о том, что им приходится выслушивать от пациентов
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:23 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
12:29 Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
20:23 Оперативники свердловского ОБОП задержали скрывшегося от суда подсудимого. В его машине нашли пистолет
17:29 Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
16:25 Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ «Угольная – Усьва» на северо-востоке Прикамья
17:29
22/10Свердловский облсуд оставил под стражей фигуранта дела, связанного с прослушкой телефонов политиков
12:29
22/10Начальник свердловского главка устроил разбор полетов после смерти полицейского из Екатеринбурга
20:55
21/10В Екатеринбурге полицейские задержали двух несовершеннолетних школьниц, которые делали закладки с амфетамином
19:13
20/10Мэрия Екатеринбурга судится с азербайджанскими бизнесменами из-за земли у Основинского парка
12:57
20/10В городе-спутнике Екатеринбурга новый начальник ОМВД. Ранее он руководил полицией в Каменске-Уральском
23:04
19/10В Екатеринбурге полиция задержала грабителя, напавшего на продавца ларька в Компрессорном
17:49
19/10Росприроднадзор пригрозил свердловским птицефабрикам разбирательствами и штрафами за загрязнение полей куриным пометом