В ДТП на дороге Екатеринбург – Кольцово серьезно пострадал водитель

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Екатеринбург – Кольцово столкнулись два автомобиля. Один из водителей госпитализирован с множественными переломами правой голени и черепно-мозговой травмой.Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла днем 21 октября. По предварительной информации, водитель «Chevrolet GMT900» двигался со стороны поселка Кольцово в сторону Екатеринбурга и не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего допустил наезд на попутно стоящий «Mercedes-Benz GL450».45-летняя женщина-водитель «Chevrolet» пояснила, что во время движения по второй левой полосе, двигавшийся впереди автомобиль резко перестроился в соседний ряд. В связи с этим неожиданно по ходу ее движения оказался «Mercedes-Benz», избежать столкновения не удалось.В результате аварии 35-летний пострадал водитель «Mercedes». Его госпитализировали с множественными переломами правой голени и закрытой черепно-мозговой травмой.– Известно, что водитель в момент аварии находился на проезжей части у открытого багажника стоящей автомашины, производя ремонт колеса транспортного средства, знаки аварийной остановки отсутствовали, – добавили в ГИБДД. – Во избежание подобных случаев Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, находящимся у транспортных средств, быть острожными, внимательными и предупредительными. При технической неисправности автомашины, когда ее эксплуатация невозможна, съехать на обочину или занять крайне правую полосу. Обязательно включить аварийную сигнализацию, выставить аварийный знак и сделать себя максимально заметным на дороге – надеть яркий жилет со световозвращающими полосами.