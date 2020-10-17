Во время проведения КТ в больнице Нижнего Тагила умерла пациентка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле во время компьютерной томографии умерла 80-летняя пациентка. Инцидент произошел 19 октября.В пресс-службе больницы подтвердили информацию. Женщину доставили в медучреждение врачи скорой помощи, она находилась в тяжелом состоянии. Сердце пациентки остановилось во время обследования.– После осмотра врача реаниматолога, состояние признано стабильным и пациентка была направлена на проведение компьютерной томографии. При прохождении обследования на КТ, произошла внезапная остановка сердца, проведенные реанимационные мероприятия не имели эффекта, – сообщили в пресс-службе ГБ №1.Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.