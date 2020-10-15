Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером на автодороге Екатеринбург – Арамиль столкнулись ВАЗ-2112 и грузовик «Вольво». Водитель легковушки погиб на месте аварии.Установлено, что около 18:10, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта, двигался 54-летний водитель ВАЗ. В этот момент в сторону Арамиля ехал 61-летний водитель «Вольво», который не увидел машину и допустил столкновение.В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал, его водительский стаж составляет 43 года.