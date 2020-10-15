Под Екатеринбургом в ДТП с грузовиком погиб человек
Происшествия
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Накануне вечером на автодороге Екатеринбург – Арамиль столкнулись ВАЗ-2112 и грузовик «Вольво». Водитель легковушки погиб на месте аварии.
Установлено, что около 18:10, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта, двигался 54-летний водитель ВАЗ. В этот момент в сторону Арамиля ехал 61-летний водитель «Вольво», который не увидел машину и допустил столкновение.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал, его водительский стаж составляет 43 года.
Установлено, что около 18:10, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта, двигался 54-летний водитель ВАЗ. В этот момент в сторону Арамиля ехал 61-летний водитель «Вольво», который не увидел машину и допустил столкновение.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал, его водительский стаж составляет 43 года.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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