В Нижнем Тагиле бродячая собака напала на учеников гимназии
Происшествия
Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru
Прокуратура организовала проверку из-за нападения безнадзорной собаки на учащихся гимназии №18 во время урока физкультуры в Нижнем Тагиле.
Согласно предварительной информации, собака напала на школьников во время урока физкультуры. По словам директора гимназии, у двоих восьмиклассников зафиксировали царапины.
– В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетним, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Согласно предварительной информации, собака напала на школьников во время урока физкультуры. По словам директора гимназии, у двоих восьмиклассников зафиксировали царапины.
– В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетним, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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