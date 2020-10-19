В Нижнем Тагиле бродячая собака напала на учеников гимназии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура организовала проверку из-за нападения безнадзорной собаки на учащихся гимназии №18 во время урока физкультуры в Нижнем Тагиле.Согласно предварительной информации, собака напала на школьников во время урока физкультуры. По словам директора гимназии, у двоих восьмиклассников зафиксировали царапины.– В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Будет установлено, действует ли в настоящее время на территории муниципалитета контракт на отлов безнадзорных животных. Также будут установлены иные обстоятельства произошедшего, степень повреждений, причиненных несовершеннолетним, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.