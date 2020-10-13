В доме напротив здания мэрии Екатеринбурга от передозировки скончалась горожанка

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В жилом доме на проспекте Ленина, 29, который находится прямо на Площади 1905 года напротив здания администрации Екатеринбурга, скончалась молодая девушка. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщили корреспонденту veved.ru жильцы дома.Прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи обнаружили на теле девушки множество гематом, известно, что она была без одежды. Её личность устанавливается.В квартире также находился мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков и его спутница, однако они пояснили, что не знают ФИО умершей. Мужчина был под наркотиками. Не исключено, что квартира, владельцем которой он является, использовалась как притон.