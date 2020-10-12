В Екатеринбурге насмерть разбился мужчина, выпавший из окна на Уралмаше

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В Екатеринбурге на Уралмаше из окна квартиры, расположенной на 9 этаже, выпал мужчина предпенсионного возраста. Как рассказали veved.ru очевидцы, трагический инцидент произошел вечером 19 октября на проспекте Космонавтов, 68.Приехавшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Признаков криминала в произошедшем не установлено.Известно, что он проживал один и давно жаловался на жизнь и состояние здоровья.