Скончался екатеринбургский эстрадный певец Валерий Топорков
Происшествия
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Из жизни ушел эстрадный певец Валерий Петрович Топорков, который первым из свердловских артистов удостоился памятной звезды на Уральской «Площади звезд» возле Театра эстрады, об этом рассказали в администрации города Екатеринбурга. Ему было 73 года.
Валерий Топорков родился в 1948 году в Богдановичском районе. В 1973 году он победил во Всесоюзном телевизионном конкурсе «Молодые голоса» и был награждён дипломом Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине. Топорков окончил Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского, был вокалистом Свердловской филармонии и концертной фирмы «Лира».
«В 2001 году Валерий Петрович удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2010 году открыта именная памятная звезда Валерия Топоркова, первая на Уральской «Площади звёзд» возле Театра эстрады», - рассказали в администрации Екатеринбурга.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким артиста.
Валерий Топорков родился в 1948 году в Богдановичском районе. В 1973 году он победил во Всесоюзном телевизионном конкурсе «Молодые голоса» и был награждён дипломом Х Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине. Топорков окончил Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского, был вокалистом Свердловской филармонии и концертной фирмы «Лира».
«В 2001 году Валерий Петрович удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2010 году открыта именная памятная звезда Валерия Топоркова, первая на Уральской «Площади звёзд» возле Театра эстрады», - рассказали в администрации Екатеринбурга.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким артиста.
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