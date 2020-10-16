Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов

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На трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича автомобиль «Volkswagen Passat» совершил наезд на диких копытных животных – четырех кабанов. Животные погибли на месте происшествия. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб, сообщает Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.Отмечается, что ДТП произошло еще 13 октября.За последний месяц количество наездов на кабанов на свердловских дорогах увеличилось. Так, 30 сентября на 245 км автодороги Пермь-Екатеринбург водителем «Kia Rio» был совершен наезд кабана. Животное убежало в лесной массив. В этот же день на 249 км той же трассы водителем «Mercedes-Benz» также совершен наезд на кабана, но в этот раз животное погибло на месте происшествия.