Под Богдановичем легковушка сбила четырех кабанов
Происшествия
На трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича автомобиль «Volkswagen Passat» совершил наезд на диких копытных животных – четырех кабанов. Животные погибли на месте происшествия. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб, сообщает Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Отмечается, что ДТП произошло еще 13 октября.
За последний месяц количество наездов на кабанов на свердловских дорогах увеличилось. Так, 30 сентября на 245 км автодороги Пермь-Екатеринбург водителем «Kia Rio» был совершен наезд кабана. Животное убежало в лесной массив. В этот же день на 249 км той же трассы водителем «Mercedes-Benz» также совершен наезд на кабана, но в этот раз животное погибло на месте происшествия.
Отмечается, что ДТП произошло еще 13 октября.
За последний месяц количество наездов на кабанов на свердловских дорогах увеличилось. Так, 30 сентября на 245 км автодороги Пермь-Екатеринбург водителем «Kia Rio» был совершен наезд кабана. Животное убежало в лесной массив. В этот же день на 249 км той же трассы водителем «Mercedes-Benz» также совершен наезд на кабана, но в этот раз животное погибло на месте происшествия.
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