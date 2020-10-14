В Первоуральске виновнику смертельного ДТП вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор виновнику ДТП, из-за нарушения которым правил дорожного движения, погиб пассажир. Отмечается, что в момент аварии он был пьян и не имел при этом водительских прав.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый 24 ноября прошлого года после употребления спиртного, не имея водительских прав, взял ключи от автомобиля «Лексус LX 570» без разрешения собственника машины. Управляя автомобилем, он выехал с семью пассажирами на трассу Пермь – Екатеринбург и допустил наезд на автомобиль «Скания» с полуприцепом.В результате столкновения один из пассажиров автомобиля «Лексус LX 570» скончался от полученных травм в больнице. Еще одному пассажиру причинены телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.Первоуральский городской суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на 3 года.