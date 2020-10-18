ДТП в Екатеринбурге парализовало движение трамваев и троллейбусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Данилы Зверева – Блюхера образовалась огромная пробка и-за столкновения легковушки с трамваем.Из-за ДТП оказалось парализовано движение троллейбусов и трамваев. Заторы образовались на улицах Данилы Зверева и Комсомольской.Как сообщили в Гортрансе, виновником происшествия стал водитель автомобиля. ДТП уже оформили, а движение трамваев восстановили.