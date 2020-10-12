На Полевском тракте женщина-водитель врезалась в дерево и погибла

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне вечером в Екатеринбурге напротив дома №7/1 по переулку Системный произошло страшное ДТП. Женщина-водитель иномарки врезалась в дерево и погибла на месте аварии.– По предварительной информации, водитель автомобиля «Datsun», двигаясь по Полевскому тракту со стороны автодороги ЕКАД в сторону Екатеринбург, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия 48-летняя женщина-водитель автомашины «Datsun» погибла на месте ДТП, – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Стаж вождения у погибшей составлял 14 лет. За это время она один раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.На месте происшествия сотрудники ГАИ провели замеры и составили процессуальные документы. Причину смертельной аварии установят в ходе дознания.Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.