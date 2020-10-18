В Свердловской области пропала 66-летняя женщина

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 66-летнюю Каган (Люлинецкую) Ионну Львовну. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», её ищут с 12 октября.Женщина проживает в городе Североуральске. В день ухода из дома она была одета в темно-синее пальто и коричневые полуботинки. С собой у Ионны Львовны была дамская сумка.Отмечается, что женщине нужна медпомощь.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.