В Свердловской области пропала 66-летняя женщина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области ищут 66-летнюю Каган (Люлинецкую) Ионну Львовну. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», её ищут с 12 октября.
Женщина проживает в городе Североуральске. В день ухода из дома она была одета в темно-синее пальто и коричневые полуботинки. С собой у Ионны Львовны была дамская сумка.
Отмечается, что женщине нужна медпомощь.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Женщина проживает в городе Североуральске. В день ухода из дома она была одета в темно-синее пальто и коричневые полуботинки. С собой у Ионны Львовны была дамская сумка.
Отмечается, что женщине нужна медпомощь.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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