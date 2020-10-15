В Сысерти в ДТП погибли два человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в селе Щелкун Сысертского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Свердловской области.Установлено, что примерно в 9:00 водитель машины Ваз-2114 при движении со стороны Сысерти в сторону деревни Андреевка не справился с управлением, допустил съезд с дороги, наехал на пешехода и врезался в забор жилого дома.От полученных в результате столкновения травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель легковушки скончался во время оказания ему медицинской помощи.– 32-летний водитель при управлении транспортным средством превысил допустимый режим скорости, стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч, в результате чего мужчина не справился с управлением. Погибший являлся жителем Уфы и ранее уже 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ. Кроме этого, сегодня, около 3 часов ночи в Сысерть был привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности, – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.На месте аварии сотрудники ГАИ провели замеры, сейчас составляются процессуальные документы, опрашиваются все участники и очевидцы ДТП, устанавливается личность погибшего пешехода. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.