В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир.– По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста», двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны Косулино в направлении Екатеринбурга не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Субару R2», которая по инерции допустила столкновение с впереди движущимся автомобилем «Шевроле Клан Лачетти», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В результате ДТП 15-летний пассажир «Субару» госпитализировано с предварительным диагнозом компрессионный перелом шейного отдела позвоночника. В момент аварии он находился на заднем пассажирском сидении слева и был пристегнут ремнём безопасности.Полицейские установили, что стаж вождения у водителя составляет 15 лет. Ранее он три раза привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение скоростного режима.– На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – добавили в ГИБДД.