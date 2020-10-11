В детском саду Каменска-Уральского травмировался ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку в детском саду из-за травмирования воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.По предварительной информации, утром 5 октября девочка 2016 года рождения находилась в детском саду №95. После второго завтрака она подошла к столу для раздачи пищи, чтобы поставить пустую чашку на стол. При этом девочка оперлась левой рукой на косяк двери, а воспитатель группы, не заметив этого, прикрыла дверь, прищемив ребенку палец.Воспитаннице детсада оказали первую медицинскую помощь. После этого ее доставили в медучреждение с предварительным диагнозом «травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти». Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.– В ходе проверочных мероприятий прокуратурой Каменска-Уральского будут установлены обстоятельства, при которых воспитанница получила травму, причины и условия, способствовавшие этому происшествию, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья малолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.